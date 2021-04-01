Pela assinatura: Grêmio se acerta com o FC Dallas por Thiago Santos

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De acordo com as informações publicadas inicialmente pelo portal 'ge', o Grêmio está verbalmente (e em parte burocraticamente) acertado para contratar o meio-campista Thiago Santos que, atualmente, joga no FC Dallas.>Como chega o Grêmio na tabela do Gauchão para o GreNalPara contratar o jogador de 31 anos de idade que teve como último clube no Brasil o Palmeiras antes de rumar em 2017 para a Major League Soccer (MLS), o Tricolor pagaria um valor de pouco mais de 1 milhão de dólares (quantia cotada atualmente em algo superior a R$ 5,6 milhões) em um acordo que tem a previsão de ser fechado até 2023.

Na transação, o Grêmio deve adquirir 100% dos direitos do atleta onde os papeis referentes aos dois clubes já foram assinados, restando apenas a chegada de Thiago no Brasil para os habituais exames médicos e a assinatura do contrato entre atleta e o Imortal.