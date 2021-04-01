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futebol

Pela assinatura: Grêmio se acerta com o FC Dallas por Thiago Santos

Meio-campista que estava longe do futebol brasileiro desde 2017 custaria ao clube gaúcho o equivalente a mais de R$ 5,6 milhões...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 11:11
Crédito: Divulgação
De acordo com as informações publicadas inicialmente pelo portal 'ge', o Grêmio está verbalmente (e em parte burocraticamente) acertado para contratar o meio-campista Thiago Santos que, atualmente, joga no FC Dallas.>Como chega o Grêmio na tabela do Gauchão para o GreNalPara contratar o jogador de 31 anos de idade que teve como último clube no Brasil o Palmeiras antes de rumar em 2017 para a Major League Soccer (MLS), o Tricolor pagaria um valor de pouco mais de 1 milhão de dólares (quantia cotada atualmente em algo superior a R$ 5,6 milhões) em um acordo que tem a previsão de ser fechado até 2023.
Na transação, o Grêmio deve adquirir 100% dos direitos do atleta onde os papeis referentes aos dois clubes já foram assinados, restando apenas a chegada de Thiago no Brasil para os habituais exames médicos e a assinatura do contrato entre atleta e o Imortal.
No papel de meio-campista com maior poder de marcação, característica mais latente no estilo de jogo de Thiago Santos, a única peça existente no plantel de Renato Portaluppi é Michel. Porém, enfrentando uma sequência de lesões sérias no joelho, ele não atua pelo clube de Porto Alegre desde 2019 e é considerado como nome que, inicialmente, não faz parte dos planos para o restante da temporada.

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