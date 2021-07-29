Peglow avalia como positivo primeiros dias no Porto B e se destaca em título de pré-temporada

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Emprestado ao Porto B pelo Internacional, com opção de compra definida ao término do vínculo, em junho de 2022, o atacante João Peglow tem chamado a atenção da comissão técnica, dos torcedores e da imprensa portuguesa em seus primeiros dias vestindo a camisa do clube europeu.

Veja a tabela do PortuguêsAlém do bom rendimento nos treinos, o jovem jogador brasileiro, de apenas 19 anos, foi um dos destaques dos Dragões na conquista do Troféu Luis Bermejo, torneio de pré-temporada, realizado na Espanha, tendo sido titular nas vitórias por 3 a 0 sobre o Extremadura, na semifinal, e no 1 a 0 diante do Badajoz, na final, disputada no Estádio Nuevo Vivero.

Treinando há duas semanas com os novos companheiros, Peglow comentou a respeito da sua evolução e da equipe desde sua chegada.

- Esses primeiros dias aqui têm sido muito proveitosos. Pude conhecer um pouco mais dos meus novos companheiros, da cultura. Além disso, nossa preparação também está sendo muito boa, tanto é que conquistamos o torneio de pré-temporada. Estou muito motivado e otimista de que teremos um bom ano e de que, individualmente, será uma temporada importante para minha evolução profissional - afirmou.

O Porto B estreará oficialmente na temporada 2021/22 no dia 7 de setembro, sábado, contra o Trofense, pela Liga Pro, a Segunda Divisão de Portugal.

- Temos mais alguns dias de preparação até o início da temporada, mas eu e meus companheiros estamos ansiosos pelo início da Liga. Nosso elenco é muito bom, já deu pra sentir isso. Estamos confiantes de que conseguiremos atingir os objetivos do clube. Vim para cá porque o projeto apresentado pelo Porto me agradou bastante. Estou pronto para encarar esse desafio e acho que ele será muito bom para minha carreira - finalizou.

Uma das principais promessas do Internacional nos últimos anos, João Peglow subiu para os profissionais em 2020 e se destacou. Até ser emprestado, disputou 24 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.