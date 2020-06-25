Pedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporada

O atacante Pedro Rodríguez, do Chelsea, deve ser jogador da Roma na próxima temporada. O espanhol tem contrato com o clube inglês até o fim da atual época e não renovará o vínculo. O campeão mundial em 2010 chegou a Londres em 2015.
De acordo com informações do "Calciomercato", o jogador de 32 anos vai assinar por duas temporadas com a equipe da capital italiana, com a opção de renovação automática por mais um ano. A publicação diz que o atleta receberá 3 milhões de euros por ano (cerca de R$ 18 milhões), além de bônus.
Na última terça-feira, o Chelsea anunciou que chegou a um acordo com o espanhol para a extensão do vínculo até o fim da temporada por conta da pandemia de coronavírus. Seu contrato inicial iria até a próxima terça-feira (30).E MAIS:Atlético de Madrid, Juventus e PSG entram na briga por Allan, do NapoliNovo Mundial de Clubes ainda não tem data definida pela FifaFifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e EuropaDAZN exibe quartas de final da FA Cup, com gigantes ingleses em campo E MAIS: