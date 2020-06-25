Pedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporada

Crédito: Ben Stansall / AFP

O atacante Pedro Rodríguez, do Chelsea, deve ser jogador da Roma na próxima temporada. O espanhol tem contrato com o clube inglês até o fim da atual época e não renovará o vínculo. O campeão mundial em 2010 chegou a Londres em 2015.

De acordo com informações do "Calciomercato", o jogador de 32 anos vai assinar por duas temporadas com a equipe da capital italiana, com a opção de renovação automática por mais um ano. A publicação diz que o atleta receberá 3 milhões de euros por ano (cerca de R$ 18 milhões), além de bônus.