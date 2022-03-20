Pedro Raul marca dois, Goiás vence o Iporá e abre boa vantagem para o duelo da volta da semifinal do Goiano

No estádio Ferreirão, em Iporá, em partida válida pelo jogo de ida da Semifinal do Campeonato Goiano, o Goiás venceu bem o Iporá pelo placar de 2 a 0 e abriu enorme vantagem para confronto da volta da semifinal do Campeonato Goiano. Os dois gols foram marcados pelo atacante Pedro Raul, um em cada tempo. Com esse resultado, o Esmeraldino pode perder até por um gol de diferença que mesmo assim avança à final do Campeonato Goiano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano entre Goiás e Iporá acontece na próxima quarta-feira, dia 23 de março, às 19h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Quem passar enfrenta na final o vencedor do confronto entre Vila Nova e Atlético-GO.

O jogoPRIMEIRO TEMPOIPORÁ COMEÇA PRESSIONANDO, MAS GOIÁS ABRE O PLACARA partida começou com o Iporá em cima do Goiás e criando boas oportunidades para marcar. Mas Bahia, um dos principais jogadores do Lobo-Guará não conseguiu colocar a bola para dentro do gol de Tadeu.

O Goiás especulava, mas não criava boas oportunidades. Quando conseguiu, o gol saiu. Aos 17 minutos, Fellipe Bastos e Apodi tentam, o goleiro Cleriston defende as duas finalizações, só que não evitou o gol de Pedro Raul: 1 a 0 para o Goiás.

ESMERALDINO QUASE MARCA O SEGUNDOApesar de ter sentido o gol, o Iporá conseguiu se recuperar e voltar para o jogo. Mas quem quase marcou de novo foi o Goiás. Aos 35 minutos, Vinicius partiu em velocidade e finalizou para boa defesa de Cleriston. No rebote, o zagueiro Lídio chegou antes de todo mundo e afastou o perigo.

IPORÁ PRESSIONA NO FIM DA ETAPA INICIALNo fim do primeiro tempo, o Lobo-Guará intensificou a pressão, foi para cima do Goiás e só não empatou porque o goleiro Tadeu brilhou. Ele defendeu as excelentes finalizações de Lídio e Renato Xavier.

SEGUNDO TEMPOJOGO MORNO NO INÍCIO DA ETAPA FINALNa volta do intervalo, o Goiás usou a estratégia de esperar o Iporá para aproveitar o contra-ataque. Já o Lobo-Guará tentava pressionar, mas pouco conseguiu assustar a equipe Esmeraldina.

GOIÁS QUASE AMPLIAAos 23 minutos da etapa final, o Goiás foi ao ataque e por pouco não ampliou o marcador. Em cobrança de falta de Fellipe Bastos, Pedro Raul desviou, só que Reynaldo não conseguiu colocar a bola para dentro e perdeu uma oportunidade de ouro para o Goiás.

IPORÁ PRESSIONA ATRÁS DO EMPATE, MAS TOMA O SEGUNDO NO FIM DO JOGOApós a paralisação para hidratação dos jogadores, o Iporá foi para o abafa atrás do empate, criou boas oportunidades, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Como o Iporá não marcou, o Goiás resolveu se arriscar no fim da partida e conseguiu o segundo gol. Aos 47 minutos, em contra-ataque, Artur partiu pelo lado esquerdo e cruzou, Pedro Raul finalizou com maestria e deu números finais ao jogo: 2 a 0.