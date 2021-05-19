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futebol

Pedro Oliveira tem média alta de participação em gols no futebol português

Meia que está emprestado pelo São Paulo ao Louletano vem se destacando e é fundamental no esquema da equipe...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 18:32
Crédito: @hugo.fotografo
Com o vínculo com o São Paulo se encerrando no dia 30 de junho, o meio campista Pedro Oliveira já está livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe. Atleta do Tricolor desde 2012, Pedro fez toda a base em Cotia, onde, entre outros títulos, foi bicampeão da Copa RS Ipiranga 2016 e 2017, campeão da Copa do Brasil sub-23 2018 e do Brasileiro de Aspirantes 2018.Apesar de ter feito toda a base no São Paulo, o jovem atleta de 22 anos foi emprestado ao Louletano, de Portugal, para fazer a transição da base ao profissional e desde em então tem se destacado no território europeu. Atuando fora do país desde 2019, Pedro já disputou 39 jogos com a camisa do Loulé, tendo marcado nove gols e distribuído oito assistências. Além dos ótimos números, Pedro também evoluiu taticamente, no Velho Continente chegou como ponta e foi recuado para o meio campo, atuando hoje como meia mais centralizado ou até mesmo como um segundo volante.
- A adaptação aqui até que foi tranquila, fui muito bem recebido e no clube também já tinham alguns brasileiros. Dentro de campo o que mais notei de diferente foi a velocidade e a parte física do jogo, mas hoje já me sinto 100% adaptado, tanto no profissional, quanto ao futebol europeu – disse o meia.Na última rodada do Campeonato de Portugal, o brasileiro marcou o único tento do seu time na derrota por 2 a 1 para o Sporting B. Apesar do revés, o Louletano ainda está na briga pelo acesso, com seis pontos, a equipe está um atrás do próprio Sporting e do Oriental Dragon, adversário da próxima rodada.
- Infelizmente não conseguimos a vitória, mas ainda temos totais condições de nos classificar. O próximo jogo é um confronto direto que vamos encarar como uma final, temos que entrar focados e não podemos cometer nenhum erro durante os 90 minutos – analisou Pedro.
O confronto entre Louletano e Oriental Dragon acontece neste sábado (22), às 13h, horário de Brasília, no Estádio Algarve.

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