Pedro Oliveira faz gol do meio campo e repete feito que já fez na base do São Paulo

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Imortalizado como o gol que Pelé não fez, um gol do meio campo é um dos lances mais impressionantes e raros no futebol, são poucos os atletas que já conseguiram tal façanha. Pedro Oliveira, meio campo brasileiro revelado pelo São Paulo, conseguiu tal feito não só uma, como duas vezes.

Ainda pelo sub-20 do tricolor, em 2017, Pedro marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 0 diante do Nacional arriscando do seu campo de defesa e em janeiro deste ano, atuando pelo Louletano-POR conseguiu repetir a pintura, na vitória por 2 a 1 diante do Amora.- Depende mais do momento do jogo, sempre busco observar o posicionamento do goleiro. Geralmente eles jogam um pouco adiantados pra controlar a profundidade defensiva e quando percebo isso, tento pegá-los de surpresa - confessou.

Restando três rodadas para o final da primeira fase da terceira divisão de Portugal, o Louletano ocupa a quarta posição do Grupo H e está bem próximo da classificação para a próxima fase do torneio.- Vamos em busca dos 9 pontos nesses 3 últimos jogos, para irmos confiantes e entrosados para os play-offs e assim conquistarmos o objetivo de subir. - disse o brasileiro.