Pedro Neto, do Bahia de Feira, projeta semifinal do Campeonato Baiano:’ Estamos confiantes’

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Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Cajueiro, a bola rola para Bahia de Feira e Bahia, em confronto válido pela semifinal do Campeonato Baiano. No jogo de ida, a partida terminou em 1 a 0 para a equipe de Salvador.

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Pedro Neto, do Bahia de Feira, analisou o último encontro entre os times e, apesar da derrota, gostou do que viu em campo. De acordo com ele, foi um descuido da equipe que custou o resultado. Assim, Neto destacou que não há nada definido e também mostrou confiança no grupo. - Nosso time se comportou bem na partida e criamos muitas oportunidades, mas infelizmente em um descuido perdemos o jogo. Não tem nada definido, página virada e agora decidimos na nossa casa e temos tudo para dar certo. A confiança em nosso grupo é a mesma, e não chegamos na semifinal à toa.

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De olho na partida desta quarta-feira, Pedro Neto voltou a falar que o grupo está confiante. De acordo com ele, o clima nos vestiários do Bahia de Feira é alegre e todos acreditam na vaga para a final.