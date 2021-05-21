Pedro Neto, do Bahia de Feira, projeta final do Baiano e afirma: ‘Nosso grupo merece esse título’

Após empatar na primeira partida da final do Campeonato Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas por 2 a 2, o Bahia de Feira vai decidir o título em casa. De olho nessa conquista, o atacante Pedro Neto, da equipe de Feira de Santana, projetou o duelo e destacou a necessidade de redobrar as atenções.> Ao LANCE!, Fellype Gabriel analisa as fases de Vasco e Botafogo- Contra o Bahia foi um jogo diferente, dessa vez estamos na final e o primeiro confronto terminou empatado. Isso mostra o equilíbrio entre os dois times. A equipe do Atlético de Alagoinhas não chegou na final à toa, eles são muito bons e temos que redobrar as nossas atenções. O fator campo (também) é muito importante para nós.