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Pedro Neto, do Bahia de Feira, projeta final do Baiano e afirma: ‘Nosso grupo merece esse título’

De olho no título, o atacante da equipe de Feira de Santana lembrou o jogo de ida e destacou a necessidade de redobrar as atenções...
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Publicado em 

21 mai 2021 às 15:17

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 15:17

Crédito: Reprodução
Após empatar na primeira partida da final do Campeonato Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas por 2 a 2, o Bahia de Feira vai decidir o título em casa. De olho nessa conquista, o atacante Pedro Neto, da equipe de Feira de Santana, projetou o duelo e destacou a necessidade de redobrar as atenções.> Ao LANCE!, Fellype Gabriel analisa as fases de Vasco e Botafogo- Contra o Bahia foi um jogo diferente, dessa vez estamos na final e o primeiro confronto terminou empatado. Isso mostra o equilíbrio entre os dois times. A equipe do Atlético de Alagoinhas não chegou na final à toa, eles são muito bons e temos que redobrar as nossas atenções. O fator campo (também) é muito importante para nós.
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O atacante mostrou confiança no elenco e afirmou que o Bahia de Feira merece o título. De acordo com Pedro Neto, a equipe trabalhou muito e aproveitou a semana para corrigir os erros. - Então, minha expectativa é de confiança e mais uma vez digo, esse grupo merece muito esse título. Trabalhamos muito para chegar nessa decisão e tivemos essa semana para corrigir algumas coisas. Se Deus quiser faremos uma grande partida no domingo.
> Veja a tabela do Campeonato Baiano
O confronto entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas acontece no próximo domingo, às 16h, na Arena Cajueiro.

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