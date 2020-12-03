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futebol

Pedro Naressi fala sobre primeiro gol pelo Ceará

Volante concedeu entrevista e revelou a sua alegria por ter ajudado o Vozão a derrotar o Vasco...

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 16:52
Crédito: Wilton Hoot/Ceará
A semana começou mágica para o Ceará. Na última segunda-feira, o Vozão foi até São Januário e massacrou o Vasco da Gama por 4 a 1, resultado que fez o time saltar na tabela do Brasileirão.Um dos destaques do jogo foi o volante Pedro Naressi, que marcou o seu primeiro gol e falou sobre a felicidade de ajudar sua equipe.
‘Muito feliz por ter marcado meu primeiro gol com a camisa do Ceará e espero que venha mais, mas o mais importante foi que veio o resultado positivo. Estávamos há um tempo sem vencer e por ser nossa segunda vitória fora de casa. Confiança do grupo em mim é muito importante, pois me ajuda a trabalhar mais tranquilo e ter boas atuações’, afirmou, antes de completar:
‘A vitória volta a nos dar confiança, claro, e a gente sobe na tabela, chega à décima colocação. Nosso pensamento sempre foi brigar na primeira página e, agora que isso aconteceu, vamos dar continuidade ao trabalho’.
O Ceará de Pedro Naressi volta a campo no fim de semana, quando encara o Bahia, na Arena Fonte Nova.

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