Pedro Moraes, zagueiro ex-Guarani, faz gol do acesso nos Emirados Árabes

Neste último final de semana, uma ocasião muito especial aconteceu para o Pedro Moraes, zagueiro revelado pelo Guarani e com passagem também pelo Vitória, o defensor anotou o gol que garantiu o acesso do Al Bataeh Club, para a primeira divisão dos Emirados Árabes. Pedro foi titular durante a campanha e realizou 6 gols durante toda competição. O atleta comemorou o gol e a ascensão da equipe na liga nacional.-Foi uma emoção muito grande, ainda por cima por jogar de zagueiro, não tenho muitas oportunidades de marcar gols e, graças a Deus, pude fazer o gol que nos garantiu na primeira divisão na próxima temporada. Nesta reta final pude marcar alguns gols importantes, mas, com certeza, esse foi o gol mais significativo até aqui na minha carreira-, comentou o jogador.

Pedro atuou por pouco tempo no Brasil, o jovem saiu em 2020 para defender o Al Taawon, e foi justamente contra o antigo clube que o zagueiro realizou o gol do acesso. O jogador falou sobre a campanha do clube e seu contrato com o time árabe, que se encerra no final de abril.

-Foi um campeonato muito difícil. Nosso time fez uma jornada praticamente perfeita, mas tinham outras equipes muito bem e que dificultaram bastante o nosso acesso. Passamos um longo tempo no terceiro lugar, mas conseguimos uma grande sequência de vitórias agora no final e contamos com o tropeço do segundo lugar para conquistarmos o acesso com uma rodada de antecedência. Veremos como vai ser o meu futuro agora, mas a prioridade é a minha permanência no Bataeh, por ser uma grande equipe principalmente, e também pela chance de jogar a Pro League-, finalizou Pedro.