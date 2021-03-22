Pedro Maranhão exalta evolução do Figueirense e projeta confrontos difíceis pelo Catarinense

Crédito: Atacante é formado no Sport e teve como último clube a Ferroviária (Patrick Floriani/FFC

Depois da eliminação precoce contra o FC Cascavel na Copa do Brasil, o Figueirense voltou suas atenções ao Catarinense onde, no último domingo (21), recebeu o Criciúma, e ficou no empate por 1 a 1. Entretanto, o recém-contratado Pedro Maranhão preferiu tirar boas impressões do clássico, acreditando que o Figueira foi superior ao adversário em toda a partida.>Figueira apresenta campanha instável no estadual, confira!Além disso, o atacante também enxerga o elenco em evolução no estadual e afirma que o trabalho está sendo bem feito pelo treinador Jorginho até o momento, visando chegar longe na competição.

- Tivemos uma evolução boa dentro do que treinamos e do que o treinador pede. Buscamos a posse de bola, movimentações rápidas mas enfrentamos um adversário fechado, com boa marcação. Acredito que tivemos o controle do jogo, mas não conseguimos concluir as jogadas em gols. Estamos fazendo um bom trabalho e temos que buscar melhorar sempre para fazer um bom campeonato - comentou.

Nas próximas rodadas, o Figueirense enfrenta o Juventus, que tem um ponto a mais, e a Chapecoense, líder com quatro vitórias em quatro jogos. Dentro dessa sequência complexa Pedro Maranhão ressalta que o elenco ainda está se conhecendo e reconhece que, nas próximas partidas, precisa finalizar melhor para balançar as redes: