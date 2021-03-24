Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedro Lucas revela conselhos de Renato Gaúcho para brilhar no Grêmio

Atacante tem recebido as oportunidades no começo do Gauchão e correspondeu diante do São José-RS...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:38
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Diante do São José-RS, o Grêmio apresentou um futebol abaixo do esperado e por muito pouco não foi superado pelo Zequinha. A salvação veio com Pedro Lucas, que marcou um belo gol após cruzamento de Ferreira.
+ Conmebol define valores que vai pagar fase a fase na Libertadores 2021. Veja as quantias até o título!
Contente pela oportunidade no início da temporada, o jogador admitiu que ouve cada vez mais os conselhos do técnico Renato Gaúcho e do auxiliar Alexandre Mendes. ‘Desde o momento que cheguei ao profissional estou evoluindo muito o meu jogo. Eles (Alexandre e Renato) cobraram bastante de mim a intensidade, de estar perto da bola para fazer o jogo andar. Estar pifando os atacantes, perto do gol para marcar também. Um ponto que me cobram bastante é a questão da intensidade, acho que estou evoluindo bem', confessou.
+ Veja os craques que podem gerar grandes negócios na janela na Europa
Agora, Pedro Lucas espera poder repetir a noite de artilheiro na quinta-feira, quando o Grêmio mede forças com o Juventude, pelo Gauchão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados