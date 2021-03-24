Pedro Lucas revela conselhos de Renato Gaúcho para brilhar no Grêmio

Diante do São José-RS, o Grêmio apresentou um futebol abaixo do esperado e por muito pouco não foi superado pelo Zequinha. A salvação veio com Pedro Lucas, que marcou um belo gol após cruzamento de Ferreira.

Contente pela oportunidade no início da temporada, o jogador admitiu que ouve cada vez mais os conselhos do técnico Renato Gaúcho e do auxiliar Alexandre Mendes. ‘Desde o momento que cheguei ao profissional estou evoluindo muito o meu jogo. Eles (Alexandre e Renato) cobraram bastante de mim a intensidade, de estar perto da bola para fazer o jogo andar. Estar pifando os atacantes, perto do gol para marcar também. Um ponto que me cobram bastante é a questão da intensidade, acho que estou evoluindo bem', confessou.