Pedro Lucas projeta final do Brasileiro de Aspirantes: 'Vamos em busca do título'

Crédito: Pedro Lucas em ação no time de aspirantes (Divulgação/MS

Um dos jovens promissores do Grêmio, Pedro Lucas tem uma missão importante a partir dessa quinta-feira, 21. Na cidade de Fortaleza, contra o Ceará, a equipe gremista começa a definir o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atleta, que foi opção da equipe principal no Gauchão, vem sendo titular da equipe comandada por Cesar Lopes nessa campanha da competição.

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Cria da base tricolor, no início da temporada, o meio-campista foi opção do técnico Tiago Gomes nos jogos do Gauchão. Em oito partidas no elenco principal, seis foram pelo estadual, uma pela Sul-Americana e uma pela Copa Libertadores. Atuou com destaque nas partidas e marcou seu primeiro gol profissional contra o São José, em março. Com a troca de comando na equipe tricolor, o jovem voltou para a equipe de transição onde ganhou rodagem e vem se destacando na competição nacional.

No torneio de aspirantes, Pedro Lucas atuou em 13 jogos e balançou as redes em duas oportunidades. Jogador de confiança do técnico César Lopes foi titular em doze partidas com oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Pedro é tido no clube como uma das joias da casa, com passagem na Seleção Brasileira de Base e o título da última Copa do Mundo Sub-17. Tem como características o bom passe, a armação de jogas e boa finalização.

'A chegada na final é um trabalho duro do nosso grupo junto com a comissão técnica e a direção do clube. Vamos dar tudo para conquistar esse título e, se Deus quiser, comemorar essa conquista em nossa casa. Isso será importante para nossa carreira, para a sequência aqui no Grêmio e principalmente pelas oportunidades que vão chegar', afirma o camisa 10.