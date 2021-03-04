Pedro Lucas estreia no profissional do Grêmio e diz: 'Sonho realizado'

Na goleada de 4 a 1 contra o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, o meia Pedro Lucas, joia do Grêmio, fez a sua estreia no time profissional. Ele começou no banco e entrou aos 27 minutos do segundo tempo na vaga de Thaciano em situação que ele, certamente, não esquecerá.>Classificação do Campeonato Gaúcho após a 1ª Rodada- Foi um momento muito especial. Sempre sonhei em jogar profissionalmente pelo Grêmio e tive a honra de realizar esse sonho. Agradeço muito a Deus por isso, aos meus familiares e amigos que sempre me apoiaram, além do Grêmio e a torcida por sempre acreditar em mim. Agora vamos trabalhar firme para ganhar mais oportunidades e fazer uma boa temporada. Sei da responsabilidade que temos em vestir essa camisa e por isso vamos fazer de tudo para dar alegrias ao nosso torcedor - afirmou o atleta que já tinha sido relacionado para o último jogo do Brasileirão contra o Bragantino no interior paulista.
Nos bastidores do clube, o jogador é tratado como a próxima grande revelação do clube gaúcho. Atuando no Grêmio desde março de 2014 e com contrato até 2024, ele já conquistou títulos importantes na carreira como é o caso do Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira em 2019.
Desde os 12 anos no Tricolor Gaúcho, Pedro Lucas também foi o camisa 10 da equipe na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo, em janeiro do ano passado. O jogador, quando mais jovem, treinou no Real Madrid, apadrinhado por Ronaldo, e recebeu elogios de Zico pelo seu estilo de jogo.