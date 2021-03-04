Pedro Lucas estreia no profissional do Grêmio e diz: 'Sonho realizado'

Na goleada de 4 a 1 contra o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho, o meia Pedro Lucas, joia do Grêmio, fez a sua estreia no time profissional. Ele começou no banco e entrou aos 27 minutos do segundo tempo na vaga de Thaciano em situação que ele, certamente, não esquecerá.>Classificação do Campeonato Gaúcho após a 1ª Rodada- Foi um momento muito especial. Sempre sonhei em jogar profissionalmente pelo Grêmio e tive a honra de realizar esse sonho. Agradeço muito a Deus por isso, aos meus familiares e amigos que sempre me apoiaram, além do Grêmio e a torcida por sempre acreditar em mim. Agora vamos trabalhar firme para ganhar mais oportunidades e fazer uma boa temporada. Sei da responsabilidade que temos em vestir essa camisa e por isso vamos fazer de tudo para dar alegrias ao nosso torcedor - afirmou o atleta que já tinha sido relacionado para o último jogo do Brasileirão contra o Bragantino no interior paulista.