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futebol

Pedro Lucas comenta importância de empate diante da líder Chapecoense

Atacante da equipe alagoana também exaltou trabalho de Mozart Santos em melhora de desempenho na Série B...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 10:53
Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA
O CSA empatou na noite da última terça-feira (27) diante da líder da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, na Arena Condá, por 0 a 0. A partida era atrasada da segunda rodada da competição.
Depois de confirmada a igualdade sem gols no Sul do país, o atacante Pedro Lucas destacou o ponto conquistado pelos alagoanos fora de casa, algo que prolongou a sequência de rodadas sem perder para seis partidas:
- Vejo como um empate importante. É sempre bom pontuar fora de casa. Obviamente viemos pra ganhar o jogo, foi uma partida equilibrada. Enfrentamos o líder do torneio. Já sabia que não teríamos vida fácil, porém o mais importante é pontuar sempre.
Pedro também aproveitou para engrossar o coro feito no início da semana por Victor Paraíba em relação aos elogios para o treinador Mozart Santos, profissional que tem conseguido bons resultados desde sua chegada ao clube do Mutange.
- Estamos numa boa sequência, o time está jogando bem, entendeu bem o que treinador tem nos passado e seguimos em constante evolução. No sábado (31) temos um jogo importante em casa e vamos procurar manter essa boa fase para seguir pontuando e subindo na tabela - disse.
Com o empate, o CSA ficou na oitava colocação com 25 pontos e, na próxima rodada, encara o Naútico no estádio Rei Pelé às 21h.

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