Pedro Lucas comenta importância de empate diante da líder Chapecoense

Crédito: Augusto Oliveira/Ascom CSA

O CSA empatou na noite da última terça-feira (27) diante da líder da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, na Arena Condá, por 0 a 0. A partida era atrasada da segunda rodada da competição.

Depois de confirmada a igualdade sem gols no Sul do país, o atacante Pedro Lucas destacou o ponto conquistado pelos alagoanos fora de casa, algo que prolongou a sequência de rodadas sem perder para seis partidas:

- Vejo como um empate importante. É sempre bom pontuar fora de casa. Obviamente viemos pra ganhar o jogo, foi uma partida equilibrada. Enfrentamos o líder do torneio. Já sabia que não teríamos vida fácil, porém o mais importante é pontuar sempre.

Pedro também aproveitou para engrossar o coro feito no início da semana por Victor Paraíba em relação aos elogios para o treinador Mozart Santos, profissional que tem conseguido bons resultados desde sua chegada ao clube do Mutange.

- Estamos numa boa sequência, o time está jogando bem, entendeu bem o que treinador tem nos passado e seguimos em constante evolução. No sábado (31) temos um jogo importante em casa e vamos procurar manter essa boa fase para seguir pontuando e subindo na tabela - disse.