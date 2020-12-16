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futebol

Pedro Lucas avalia empate com o Cruzeiro fora de casa

Atacante abriu o placar a favor do Azulão, mas o time cedeu o empate na reta final...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 16:50

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:50

Crédito: (Bruno Haddad/Cruzeiro
O Brasileiro da série B vai se aproximando da reta final e após o empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o CSA já tem outro duelo importante fora de casa. O clube viaja até Caxias, em confronto direto contra o Juventude.Autor do gol contra o time mineiro, o atacante Pedro Lucas falou sobre o empate e relembrou bons momentos contra o time gaúcho.
‘Foi um resultado importante, é sempre bom pontuar fora de casa e conseguimos fazer um jogo bom tendo algumas chances para matar o jogo e sair com os 3 pontos, mas infelizmente não conseguimos, mas como disse, o ponto fora de casa também foi importante. Contra o Juventude, tenho boas recordações. Comecei minha formação lá, por onde atuei até os nove anos e foi contra eles que marquei meu primeiro gol como atleta profissional, pelo Inter. São boas lembranças e quem sabe não vem mais um gol na sexta. Será um bom duelo, com duas equipes candidatas ao acesso e esperamos fazer um grande jogo, propondo nosso estilo de jogo que é com o controle da posse de bola, e sair com a vitória para ficarmos mais próximos do nosso objetivo’, disse.
+ CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B
O CSA tem 45 pontos e ocupa a sexta posição, já o Juventude tem 46 e é o quarto colocado.

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