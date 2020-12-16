Pedro Lucas avalia empate com o Cruzeiro fora de casa

O Brasileiro da série B vai se aproximando da reta final e após o empate com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o CSA já tem outro duelo importante fora de casa. O clube viaja até Caxias, em confronto direto contra o Juventude.Autor do gol contra o time mineiro, o atacante Pedro Lucas falou sobre o empate e relembrou bons momentos contra o time gaúcho.

‘Foi um resultado importante, é sempre bom pontuar fora de casa e conseguimos fazer um jogo bom tendo algumas chances para matar o jogo e sair com os 3 pontos, mas infelizmente não conseguimos, mas como disse, o ponto fora de casa também foi importante. Contra o Juventude, tenho boas recordações. Comecei minha formação lá, por onde atuei até os nove anos e foi contra eles que marquei meu primeiro gol como atleta profissional, pelo Inter. São boas lembranças e quem sabe não vem mais um gol na sexta. Será um bom duelo, com duas equipes candidatas ao acesso e esperamos fazer um grande jogo, propondo nosso estilo de jogo que é com o controle da posse de bola, e sair com a vitória para ficarmos mais próximos do nosso objetivo’, disse.