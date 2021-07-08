Pedro Henrique no São Paulo? O que sabemos sobre interesse no zagueiro

O mercado da bola segue agitado no São Paulo. Nesta quinta-feira (08), o jornal português 'A Bola' noticiou o interesse do Tricolor no zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, que atuou na última temporada no Al Wehda-SAU, emprestado pelo Vitória de Guimarães-POR. No futebol brasileiro, ele defendeu a camisa do Goiás. ATUAÇÕES: Rigoni dá show, Igor Gomes faz golaço e São Paulo vence sua primeira partida no Brasileirão
No entanto, em conversas com o LANCE! tanto pessoas ligadas ao São Paulo quanto representantes do jogador negam qualquer oferta, ou até mesmo contatos entre as partes para uma possível negociação com o zagueiro.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Pedro Henrique jogou no Vitória de Guimarães por cinco anos, de 2015 a 2020. Ele quase voltou ao Brasil em 2019, quando Jorge Jesus teve o interesse de levá-lo ao Flamengo. As negociações não avançaram e o atleta seguiu sua carreira na Europa e no Oriente Médio.
O zagueiro foi revelado pelo Goiás, onde estreou como profissional em 2010. Passou a ser emprestado pelo Esmeraldino para ganhar experiência e rodou por Cruzeiro-RS, Trindade, Aparecidense e Cianorte, até retornar ao Goiás em 2014 e se destacar. Foi emprestado e posteriormente vendido ao Vitória de Guimarães, onde atuou de 2015 a 2020. Foi emprestado ao Al Wehda na última temporada.
O São Paulo, além de conversar com o atacante Calleri, procura outras posições no mercado, principalmente no setor defensivo. Com as seguintes lesões de Miranda, além de possíveis suspensões na zaga, Crespo quer mais um defensor para ter opções de jogo. No elenco, ele conta com Miranda, Arboleda, Léo, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas para a posição.