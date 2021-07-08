Pedro Henrique no São Paulo? O que sabemos sobre interesse no zagueiro

Crédito: Reprodução/Vitoria de Guimarães

O mercado da bola segue agitado no São Paulo. Nesta quinta-feira (08), o jornal português 'A Bola' noticiou o interesse do Tricolor no zagueiro Pedro Henrique, de 28 anos, que atuou na última temporada no Al Wehda-SAU, emprestado pelo Vitória de Guimarães-POR. No futebol brasileiro, ele defendeu a camisa do Goiás. ATUAÇÕES: Rigoni dá show, Igor Gomes faz golaço e São Paulo vence sua primeira partida no Brasileirão

No entanto, em conversas com o LANCE! tanto pessoas ligadas ao São Paulo quanto representantes do jogador negam qualquer oferta, ou até mesmo contatos entre as partes para uma possível negociação com o zagueiro.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Pedro Henrique jogou no Vitória de Guimarães por cinco anos, de 2015 a 2020. Ele quase voltou ao Brasil em 2019, quando Jorge Jesus teve o interesse de levá-lo ao Flamengo. As negociações não avançaram e o atleta seguiu sua carreira na Europa e no Oriente Médio.

O zagueiro foi revelado pelo Goiás, onde estreou como profissional em 2010. Passou a ser emprestado pelo Esmeraldino para ganhar experiência e rodou por Cruzeiro-RS, Trindade, Aparecidense e Cianorte, até retornar ao Goiás em 2014 e se destacar. Foi emprestado e posteriormente vendido ao Vitória de Guimarães, onde atuou de 2015 a 2020. Foi emprestado ao Al Wehda na última temporada.