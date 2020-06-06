Pedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornal

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Pedro ainda não definiu seu futuro. O jogador encerra seu contrato com o Chelsea no dia 30 de junho e possui algumas ofertas em mãos. Segundo o 'Superdeporte', o atacante se ofereceu ao Valencia. Assim, retornaria à La Liga, onde viveu seus melhores anos com a camisa do Barcelona.

Porém, de acordo com a publicação, Pedro cobra um salário alto demais para o Valencia conseguir arcar com seus gastos e, por conta disso, as negociações ainda estão distantes. No momento, o atacante não está nos planos do clube espanhol, mas seu nome é levado em consideração, principalmente se reduzir a pedida salarial.