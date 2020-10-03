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futebol

Pedro desencanta, e Roma vence a primeira no Italiano

Time da capital supera a Udinese fora de casa e chega aos quatro pontos.
Rival segue zerado e na zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 17:40

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:40

Crédito: Atacante marcou seu primeiro gol com a camisa da Roma (Divulgação/Twitter da AS Roma
A Roma venceu a primeira partida no Campeonato Italiano 2020/21. O time da capital jogou fora de casa contra a Udinese e volta para casa com o placar de 1 a 0. O único gol do duelo foi marcado pelo espanhol Pedro, o seu primeiro pelo novo clube. EquilibradosOs primeiros 45 minutos foram de oportunidades para ambos os lados. A Udinese começou arriscando em chutes de Okaka e Lasagna, mas Mirante defendeu as duas. A resposta da Roma foi em cabeçada de Pedro e em chute de Mkhitaryan, mas a dupla parou no goleiro Musso. Antes do intervalo, Roberto Pereyra e Lasagna, novamente, finalizaram para fora.
Roma é mais efetivaNo início da etapa complementar, Pedro mandou um chute bonito de fora da área e abriu o placar para a Roma. O segundo quase veio após Pellegrini cruzar e Dzeko cabecear para fora. A Udinese desperdiçou uma chance clara com Forestieri, que finalizou de muito perto, mas Mirante defendeu. Rodrigo de Paul ainda teve a oportunidade de empatar, mas a batida foi para fora.
TabelaA vitória fez a Roma chegar aos quatro pontos e agora ocupa o oitavo lugar na classificação. O próximo compromisso é no dia 18 de outubro, diante do Benevento. A Udinese está na zona de rebaixamento e perdeu todos os três jogos que disputou. O time alvinegro tenta a reabilitação no Italiano contra o Parma.

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