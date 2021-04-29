Pedro Castro retorna aos gramados mais cedo que o esperado, responde bem e vira titular do Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O último jogo do Botafogo contou com uma novidade: Pedro Castro. O meia retornou aos gramados na goleada por 4 a 0 sobre o Macaé, no domingo, superando uma lesão no joelho esquerdo e os prognósticos iniciais quanto à recuperação da região.

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Pedro Castro se lesionou contra o Bangu, na terceira rodada do Campeonato Carioca, ainda na primeira metade de março. O camisa 33 teve uma subluxação na patela do joelho esquerdo. À época, o Botafogo informou que o jogador teve uma "lesão significativa" no local.

A previsão inicial era que Pedro Castro retornasse apenas quando a Série B, que iniciará no fim de maio. Apesar de não ter precisado de cirurgia, o prognóstico inicial foi um pouco grave. O camisa 33, contudo, respondeu positivamente ao tratamento junto ao Departamento Médico do Alvinegro e retornou antes do esperado.- Fico feliz de estar voltando (aos gramados). Não foi uma lesão tão simples assim, até sair o resultado se era cirúrgico ou não a gente estava meio apreensivo, mas graças a Deus não foi. Pude focar na recuperação, agradecer a Deus, minha família e ao DM, que foi importantíssimo - comentou Pedro Castro à "BotafogoTV" após a partida contra o Macaé.

O meio-campista voltou aos gramados praticamente com um mês de "antecedência" em relação à previsão inicial - vale ressaltar que o Botafogo não divulga prazos oficialmente, foram dados apurados pelo LANCE!. Diante do Macaé, atuou por 67 minutos e foi substituído na metade do segundo tempo.