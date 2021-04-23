Pedro Castro admite que Botafogo precisa melhorar, mas destaca: 'Coisas boas estão por vir'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, o meio-campista Pedro Castro está entregue à preparação física do Botafogo e também já treina no campo anexo do estádio Nilton Santos com o restante do elenco. Em entrevista à Botafogo TV, ele falou sobre a apreensão que sentiu até sair o resultado de que não seria necessário fazer cirurgia no local e destacou que está motivado para retornar aos gramados.

> Números explicam consolidação de Jonathan na lateral direita do Botafogo - Infelizmente, tive essa lesão logo no início do Campeonato (Carioca). Não foi uma lesão tão simples assim, mas lógico, até sair o resultado do exame para saber se é cirúrgico ou não, a gente fica meio apreensivo. Graças a Deus não foi cirúrgico, então pude focar na recuperação.

- Agradecer a Deus e ao pessoal do DM, minha família, aos torcedores também que me mandaram mensagem de apoio. Agora, estou feliz e motivado para voltar, para dar o meu melhor com camisa do Botafogo e ajudar os companheiros. > Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021

Pedro Castro destacou que o elenco sabe que precisa melhorar para o decorrer da temporada. No entanto, o camisa 33 também mostrou que acredita no trabalho que tem sido feito no Botafogo e que "coisas boas" estão por vir.

- Nós queremos estar aqui sempre correndo com os companheiros, batalhando, lutando e dando o melhor para sair sempre de campo vencedor. Bom, agora é trabalhar. A gente sabe que precisa melhorar para o decorrer da temporada, mas acredito que coisas boas estão por vir para nós, porque o trabalho está sendo feito, todos estão levando isso muito a sério. Então, acredito que no futuro, a gente consiga colher bons frutos.

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O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Macaé, às 18h, no estádio Nilton Santos. A partida, que terá transmissão em tempo real do LANCE!, é válida pela última rodada do Campeonato Carioca.

- Todo jogo é importante, toda hora que a gente entra vestindo a camisa do Botafogo é decisão, é uma guerra. Então, a gente encara essa partida como mais uma guerra, é lógico que nós queríamos estar classificados e brigando pelo título, mas a gente tem que buscar os objetivos que ainda nós temos dentro da temporada.