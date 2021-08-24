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Pedro Barcelos celebra primeiro gol pelo CD Mafra, de Portugal, e projeta temporada na LigaPro

Zagueiro brasileiro marcou na vitória por 3 a 1 contra o Académico de Viseu no último domingo (22)
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LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 18:00

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:00

Crédito: Divulgação / CD Mafra
O zagueiro Pedro Barcelos comemora seu primeiro gol com a camisa do CD Mafra, de Portugal. No último domingo (22), o defensor balançou as redes na vitória contra o Académico de Viseu, por 3 a 1, pela terceira rodada da LigaPro - equivalente à segunda divisão portuguesa.
Veja a tabela do PortuguêsEm sua segunda temporada pelo CD Mafra, Pedro revela a emoção de anotar seu primeiro gol com a camisa do clube e ajudar a equipe a sair com o resultado positivo dentro de campo.
– Foi um momento muito especial, já fazia alguns jogos que eu sentia que o gol estava por vir e veio no momento certo. Sempre que posso eu dou uma subida ao ataque. Hoje os jogos mais do que nunca se decidem muito em bola parada, e fico feliz por estar ajudando tanto na parte defensiva quanto no ataque – celebrou Pedro Barcelos.
O brasileiro, que já soma um gol e uma assistência em cinco partidas disputadas nesta temporada, projeta a disputa da LigaPro e ressalta a importância de iniciar bem a competição. Neste início, CD Mafra soma duas vitórias em três jogos e ocupa a quinta colocação da tabela, com seis pontos ganhos.
– A LigaPro é uma competição de alta qualidade, então começar o campeonato da melhor forma possível é essencial. Cada ponto faz muita diferença agora e principalmente mais a frente para atingir nossos objetivos. O clube nos fornece tudo que precisamos para trabalhar com alta intensidade e qualidade, então só temos que sonhar alto, lutar na parte de cima da tabela e atingir os objetivos que todos almejam – projetou o brasileiro.

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