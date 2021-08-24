Pedro Barcelos celebra primeiro gol pelo CD Mafra, de Portugal, e projeta temporada na LigaPro

Crédito: Divulgação / CD Mafra

O zagueiro Pedro Barcelos comemora seu primeiro gol com a camisa do CD Mafra, de Portugal. No último domingo (22), o defensor balançou as redes na vitória contra o Académico de Viseu, por 3 a 1, pela terceira rodada da LigaPro - equivalente à segunda divisão portuguesa.

Veja a tabela do PortuguêsEm sua segunda temporada pelo CD Mafra, Pedro revela a emoção de anotar seu primeiro gol com a camisa do clube e ajudar a equipe a sair com o resultado positivo dentro de campo.

– Foi um momento muito especial, já fazia alguns jogos que eu sentia que o gol estava por vir e veio no momento certo. Sempre que posso eu dou uma subida ao ataque. Hoje os jogos mais do que nunca se decidem muito em bola parada, e fico feliz por estar ajudando tanto na parte defensiva quanto no ataque – celebrou Pedro Barcelos.

O brasileiro, que já soma um gol e uma assistência em cinco partidas disputadas nesta temporada, projeta a disputa da LigaPro e ressalta a importância de iniciar bem a competição. Neste início, CD Mafra soma duas vitórias em três jogos e ocupa a quinta colocação da tabela, com seis pontos ganhos.