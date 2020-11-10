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futebol

Pedro Augusto foca em classificação do Tondela na Taça de Portugal

Meia brasileiro é um dos principais nomes da equipe
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Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 11:44
Crédito: Pedro Augusto sonha com crescimento do Tondela (Divulgação / Tondela
Após mais um triunfo na Liga Portuguesa, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, falou sobre a perspectiva de todos em ver a equipe melhorando seu rendimento em campo nas próximas semanas. Segundo o jogador, um dos destaques do plantel, a meta é crescer de produção nesta sequência da época.
- Estamos no caminho certo para evoluirmos nestas próximas semanas. O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo e para conquistar seus objetivos na temporada. Vamos manter a intensidade e o comprometimento para que possamos alcançar nossas metas este ano.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco já está focado no jogo com o Felgueiras pela Taça de Portugal.
- A Taça de Portugal é uma disputa bem difícil, competitiva, equilibrada. Temos que ter intensidade nela para chegarmos o mais distante possível. Vamos lutar muito para vencer o Felgueiras e para chegarmos à fase seguinte do torneio.

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