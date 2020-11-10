Pedro Augusto foca em classificação do Tondela na Taça de Portugal

Crédito: Pedro Augusto sonha com crescimento do Tondela (Divulgação / Tondela

Após mais um triunfo na Liga Portuguesa, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, falou sobre a perspectiva de todos em ver a equipe melhorando seu rendimento em campo nas próximas semanas. Segundo o jogador, um dos destaques do plantel, a meta é crescer de produção nesta sequência da época.

- Estamos no caminho certo para evoluirmos nestas próximas semanas. O grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo e para conquistar seus objetivos na temporada. Vamos manter a intensidade e o comprometimento para que possamos alcançar nossas metas este ano.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco já está focado no jogo com o Felgueiras pela Taça de Portugal.