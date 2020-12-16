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futebol

Pedro Augusto espera boa sequência do Tondela no Campeonato Português

Se destacando na equipe, meio-campista brasileiro promete
se esforçar para melhorar o desempenho coletivo...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 12:35

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:35

Crédito: Divulgação / Tondela
Um dos principais nomes do Tondela nesta temporada, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção na sequência da época. Focado na conquista deste objetivo, o jogador destacou a motivação do plantel para melhorar a posição no campeonato.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Vamos lutar muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência na Liga para melhorar sua posição na tabela de classificação da competição. O plantel vem se dedicando muito para que isso seja possível nestas próximas semanas. Ainda de acordo com o atleta, a ideia de todos no clube é evoluir na época.
- Temos um bom elenco, competitivo, e que pode fazer uma boa época na sequência dela. Só depende da gente. Estamos lutando para evoluir.

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