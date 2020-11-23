Pedro Augusto comemora vitória do Tondela e classificação na Taça de Portugal

Crédito: Divulgação / Tondela

O Tondela fez um grande jogo neste domingo e se classificou na Taça de Portugal após vencer o Felgueiras por 1 x 0. Um dos destaques da equipe, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, falou sobre a importância dessa passagem para a fase seguinte da disputa e comemorou o bom desempenho do plantel.

- Fizemos uma ótima partida e classificamos com méritos. Isso é muito importante. É um resultado que vai dar confiança ao grupo para a sequência da disputa. Agora é manter esse ritmo nos próximos jogos para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada.Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para se manter firme na taça.