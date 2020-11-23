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futebol

Pedro Augusto comemora vitória do Tondela e classificação na Taça de Portugal

Meio-campista brasileiro é um dos principais nomes da equipe portuguesa
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Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 13:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 13:04
Crédito: Divulgação / Tondela
O Tondela fez um grande jogo neste domingo e se classificou na Taça de Portugal após vencer o Felgueiras por 1 x 0. Um dos destaques da equipe, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, falou sobre a importância dessa passagem para a fase seguinte da disputa e comemorou o bom desempenho do plantel.
- Fizemos uma ótima partida e classificamos com méritos. Isso é muito importante. É um resultado que vai dar confiança ao grupo para a sequência da disputa. Agora é manter esse ritmo nos próximos jogos para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada.Ainda de acordo com o atleta, o elenco vai com tudo para se manter firme na taça.
- Vamos lutar muito para chegarmos o mais distante possível nesta temporada na Taça. O grupo sabe da importância da competição e vai lutar muito para fazer uma ótima disputa este ano.

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