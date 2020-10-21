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futebol

Pedro Augusto comemora boa fase no Tondela

Meio-campista brasileiro busca continuar com a boa fase na atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 12:22

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:22

Crédito: Divulgação/Tondela
Em ótimo momento com a camisa do Tondela, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, falou sobre a evolução que teve com a camisa do clube português desde a última época. Feliz com a fase, o jogador destacou o trabalho forte que tem feito em Portugal.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Tondela e ao futebol português. Tenho evoluído muito a cada época, feito grandes jogos e ganhando confiança a cada dia. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube nestas próximas semanas.Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é continuar crescendo de produção na época.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nesta sequência da temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para fazer uma grande época. Esse é o objetivo de todos.

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