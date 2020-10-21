Pedro Augusto comemora boa fase no Tondela

Crédito: Divulgação/Tondela

Em ótimo momento com a camisa do Tondela, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, falou sobre a evolução que teve com a camisa do clube português desde a última época. Feliz com a fase, o jogador destacou o trabalho forte que tem feito em Portugal.

- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Tondela e ao futebol português. Tenho evoluído muito a cada época, feito grandes jogos e ganhando confiança a cada dia. Agora é manter esse ritmo para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube nestas próximas semanas.Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é continuar crescendo de produção na época.