Pedro Augusto busca evolução coletiva no Tondela

Crédito: Divulgação/Tondela

Vivendo uma grande fase com a camisa do Tondela, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, destacou o desejo de ver a equipe melhorando sua posição na tabela de classificação da Liga. Para o jogador, o desejo de todos é fazer uma boa sequência na disputa.

- A equipe vem se empenhando para iniciar uma boa sequência na Liga. Temos que ter um ritmo forte agora para que isso seja possível. O grupo vem se dedicando para melhorar a posição do Tondela na competição. Vamos continuar focados nisso.Ainda de acordo com o atleta, o grupo tem tudo para fazer um grande ano.