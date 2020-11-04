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futebol

Pedro Augusto busca evolução coletiva no Tondela

Meio-campista brasileiro é um dos principais nomes da equipe e
pretende melhorar a posição do clube no Campeonato Português
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 11:57

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:57

Crédito: Divulgação/Tondela
Vivendo uma grande fase com a camisa do Tondela, o meia Pedro Augusto, ex-São Paulo, destacou o desejo de ver a equipe melhorando sua posição na tabela de classificação da Liga. Para o jogador, o desejo de todos é fazer uma boa sequência na disputa.
- A equipe vem se empenhando para iniciar uma boa sequência na Liga. Temos que ter um ritmo forte agora para que isso seja possível. O grupo vem se dedicando para melhorar a posição do Tondela na competição. Vamos continuar focados nisso.Ainda de acordo com o atleta, o grupo tem tudo para fazer um grande ano.
- Nós temos um ótimo elenco, competitivo e que pode alcançar seus objetivos neste ano. Temos que ter a intensidade nos jogos e o equilíbrio dentro de campo para que as metas sejam alcançadas.

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