Pedro Acorsi fala de oportunidades no Monte Azul: ‘Focado no trabalho’

O Monte Azul voltou a vencer depois de cinco partidas. O Azulão bateu o Audax pela Série A-2 do Paulistão. A partida marcou a estreia do técnico Roberval Davino. Pedro Acorsi teve participação direta no primeiro gol da equipe na vitória por 2 a 0.- Estou muito feliz por ter ajudado meus companheiros e participado do lance do primeiro gol. Foi um jogo difícil, graças a Deus conseguimos a vitória. É um resultado que estávamos precisando, ainda mais em um momento de transição. O resultado positivo nos dá confiança para continuarmos trabalhando em busca dos nossos objetivos no campeonato. - analisou

O meio-campista foi um dos reforços do Monte Azul para a disputa do estadual. Pedro pertece ao Guarani e chegou nesta temporada ao Azulão por empréstimo. Além disso se mostrou um jogador regular, o jogador de 22 anos é um dos poucos do elenco que atuou em todos os jogos da equipe na Série A-2. Já soma 380 minutos em campo, revezando alguns jogos como titular e outros saindo do banco de reservas.

- A disputa por posição é natural. Vim para ajudar a equipe, é uma competição com muitas partidas. Fico contente em ter tido a oportunidade de atuar em todos os jogos. Agora o foco é continuar trabalhando e manter os pés no chão para alcançarmos nossos objetivos no Paulistão - comentou

O Monte Azul volta a campo no domingo (20) onde encara o Taubaté pela 8ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista