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futebol

Pedro Acorsi fala de oportunidades no Monte Azul: ‘Focado no trabalho’

O meio-campista foi um dos reforços do Monte Azul para a disputa da Série A-2 e esteve em campo em todas as partidas...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 15:34
O Monte Azul voltou a vencer depois de cinco partidas. O Azulão bateu o Audax pela Série A-2 do Paulistão. A partida marcou a estreia do técnico Roberval Davino. Pedro Acorsi teve participação direta no primeiro gol da equipe na vitória por 2 a 0.- Estou muito feliz por ter ajudado meus companheiros e participado do lance do primeiro gol. Foi um jogo difícil, graças a Deus conseguimos a vitória. É um resultado que estávamos precisando, ainda mais em um momento de transição. O resultado positivo nos dá confiança para continuarmos trabalhando em busca dos nossos objetivos no campeonato. - analisou
O meio-campista foi um dos reforços do Monte Azul para a disputa do estadual. Pedro pertece ao Guarani e chegou nesta temporada ao Azulão por empréstimo. Além disso se mostrou um jogador regular, o jogador de 22 anos é um dos poucos do elenco que atuou em todos os jogos da equipe na Série A-2. Já soma 380 minutos em campo, revezando alguns jogos como titular e outros saindo do banco de reservas.
- A disputa por posição é natural. Vim para ajudar a equipe, é uma competição com muitas partidas. Fico contente em ter tido a oportunidade de atuar em todos os jogos. Agora o foco é continuar trabalhando e manter os pés no chão para alcançarmos nossos objetivos no Paulistão - comentou
O Monte Azul volta a campo no domingo (20) onde encara o Taubaté pela 8ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista
Crédito: PedroAcorsitemcontratocomoGuarani,masestáemprestadoaoMonteAzul(Foto:Divulgação/MonteAzul

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