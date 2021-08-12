Pedrinho, joia da base do São Paulo, renovou contrato; veja quem é o meia, que já treinou com os profissionais

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O São Paulo renovou contrato com o meia Pedro Vilhena, o Pedrinho, de 19 anos, joia da base, até 2024. Seu vínculo, que ia até junho de 2022, foi prorrogado por mais duas temporadas. O LANCE! mostra mais da trajetória do jogador, camisa dez do sub-20 e que já treinou com o elenco profissional. Desde os dez anos de idade no Tricolor, Pedrinho sempre foi destaque nas categorias de base do São Paulo. Não é diferente agora no sub-20, onde é um dos destaques do time comandado por Alex, líder do Campeonato Brasileiro da categoria.

Das dez partidas disputadas até aqui, Pedrinho atuou em nove delas, marcando três gols. Os tentos foram marcados nas vitórias contra Sport (3 a 1), Bahia (4 a 0) e Santos (3 a 1). A única partida em que ele foi desfalque aconteceu contra o Vasco, já que estava suspenso por conta da expulsão no clássico diante do Corinthians. As boas atuações na base renderam um 'convite' do técnico Hernán Crespo para o jogador, que treinou com o elenco profissional do São Paulo numa espécie de intercâmbio entre jogadores da base com os atletas da equipe de cima.