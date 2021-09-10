Pedrinho frisa importância de vitória para o Bragantino na próxima rodada do Brasileirão

Em quarto lugar com 31 pontos conquistados, apenas um a frente do quinto colocado, o Flamengo, a melhor maneira do Bragantino assegurar seu posto dentro do G4 do Brasileirão é buscando a vitória diante da Chapecoense, no próximo sábado (11), às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nisso e também destacando a importância de começar com o "pé direito" o segundo turno, o atacante Pedrinho falou em tom onde somente a vitória pode ser considerado um resultado interessante para o Massa Bruta no próximo confronto:
- Queremos vencer e conquistar esses três pontos dentro de casa queserão muito importantes para nosso desempenho no Brasileirão, que é umcampeonato muito difícil e iniciar o segundo turno vencendo dará muitaconfiança.
Além da questão anímica e de se sustentar no atual posto, a má fase do oponente também acaba colaborando para a responsabilidade dos comandados de Mauricio Barbieri.
Isso porque, com somente sete pontos ganhos e na lanterna da competição, o time catarinense bateu o recorde negativo na história dos pontos corridos, passando 19 jogos de uma edição de Campeonato Brasileiro sem vencer um jogo sequer. Anteriormente, esse recorde pertencia ao Avaí que, em 2018, demorou 18 rodadas para conseguir seu primeiro triunfo.