Pedrinho frisa importância de vitória para o Bragantino na próxima rodada do Brasileirão

Crédito: Jogador tinha direitos ligados ao Athletico-PR antes de chegar ao Braga (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Em quarto lugar com 31 pontos conquistados, apenas um a frente do quinto colocado, o Flamengo, a melhor maneira do Bragantino assegurar seu posto dentro do G4 do Brasileirão é buscando a vitória diante da Chapecoense, no próximo sábado (11), às 19h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nisso e também destacando a importância de começar com o "pé direito" o segundo turno, o atacante Pedrinho falou em tom onde somente a vitória pode ser considerado um resultado interessante para o Massa Bruta no próximo confronto:

- Queremos vencer e conquistar esses três pontos dentro de casa queserão muito importantes para nosso desempenho no Brasileirão, que é umcampeonato muito difícil e iniciar o segundo turno vencendo dará muitaconfiança.

Além da questão anímica e de se sustentar no atual posto, a má fase do oponente também acaba colaborando para a responsabilidade dos comandados de Mauricio Barbieri.