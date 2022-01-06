Pedrinho comemora gol marcado e estreia do São Paulo com vitória na Copinha

Autor do primeiro gol do São Paulo na estreia da Copinha diante do CSE-AL na quarta-feira (5), Pedrinho falou sobre a importância de ter vencido por 2 a 0 o adversário. O Tricolor encontrou dificuldades, principalmente no primeiro tempo, mas garantiu a vitória. O meia marcou de pênalti.- Vitória muito importante na estreia da competição. A gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil, que a equipe deles vem marcando muito baixo, é difícil entrar. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer os dois gols e estrear bem. Acho que a gente mudou um pouco o nosso comportamento e que, também, a equipe deles cansou um pouco, marcaram bastante no primeiro tempo. Conseguimos aproveitar bem os espaços - falou o jogador à SPFC TV.