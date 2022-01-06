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futebol

Pedrinho comemora gol marcado e estreia do São Paulo com vitória na Copinha

Meia abriu o placar, de pênalti, na vitória do Tricolor por 2 a 0 em São Caetano...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 15:03

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:03

Autor do primeiro gol do São Paulo na estreia da Copinha diante do CSE-AL na quarta-feira (5), Pedrinho falou sobre a importância de ter vencido por 2 a 0 o adversário. O Tricolor encontrou dificuldades, principalmente no primeiro tempo, mas garantiu a vitória. O meia marcou de pênalti.- Vitória muito importante na estreia da competição. A gente já sabia que ia ser um jogo muito difícil, que a equipe deles vem marcando muito baixo, é difícil entrar. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer os dois gols e estrear bem. Acho que a gente mudou um pouco o nosso comportamento e que, também, a equipe deles cansou um pouco, marcaram bastante no primeiro tempo. Conseguimos aproveitar bem os espaços - falou o jogador à SPFC TV.
Sobre a forma como cobrou o pênalti, o jogador de 19 anos acredita que deu "sorte" por bater forte, já que acertou o meio do gol.
- Não tem nem muito o que explicar, decidi bater no meio. Sorte que bati forte e o goleiro não conseguiu pegar - completou.
O Tricolor volta a campo no sábado, às 21h45, quando vai enfrentar o Perilima-PB, pela segunda rodada da Copinha.
Crédito: OmeiaPedrinhodurantepartidacontraoCSE-AL(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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