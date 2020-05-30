Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedrinho acredita que Neymar ainda pode ser o melhor do mundo em 2020

Comentarista acredita que, caso a Liga dos Campeões retorne, o brasileiro pode conquistar o prêmio de melhor jogador do planeta ainda neste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2020 às 18:48

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 18:48

Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / AFP
Pedrinho, comentarista do 'SporTV', acredita que Neymar ainda pode ser o melhor do mundo em 2020. Em entrevista ao canal do Youtube 'De Sola', o ex-jogador acredita que o camisa 10 do PSG teria chances caso a Liga dos Campeões retornasse, após a pandemia do novo coronavírus.
- Acho que o Neymar poderia ser melhor do mundo esse ano mesmo, se a Liga dos Campeões não tivesse parado. Eu não vejo uma disparidade tão grande nessa temporada em relação a Cristiano Ronaldo e Messi. Se a Liga dos Campeões voltar e ele continuar no ritmo que estava, ele tem chance ainda esse ano - disse Pedrinho. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados