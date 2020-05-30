Pedrinho acredita que Neymar ainda pode ser o melhor do mundo em 2020

Pedrinho, comentarista do 'SporTV', acredita que Neymar ainda pode ser o melhor do mundo em 2020. Em entrevista ao canal do Youtube 'De Sola', o ex-jogador acredita que o camisa 10 do PSG teria chances caso a Liga dos Campeões retornasse, após a pandemia do novo coronavírus.

- Acho que o Neymar poderia ser melhor do mundo esse ano mesmo, se a Liga dos Campeões não tivesse parado. Eu não vejo uma disparidade tão grande nessa temporada em relação a Cristiano Ronaldo e Messi. Se a Liga dos Campeões voltar e ele continuar no ritmo que estava, ele tem chance ainda esse ano - disse Pedrinho. E MAIS: