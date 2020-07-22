Pedri se apresenta no Barcelona e quer fazer parte do elenco principal

Crédito: Divulgação/Las Palmas

Pedri González se despediu do Las Palmas para se apresentar como novo jogador do Barcelona para a próxima temporada. O jovem de 17 anos afirmou que, apesar de ter atuado a maior parte da época como meia-atacante, pode jogar na posição que o treinador preferir. Autor de quatro gols e seis assistências com os canários, o atleta também contou sobre a pressão de vestir a camisa blaugrana.

- Primeiramente, meu objetivo é fazer a pré-temporada e tentar permanecer na primeira equipe. Sinto mais pressão, mas também é bom, pois se você joga relaxado, as coisas não dão certo. Você tem que tentar escapar da pressão.

O jovem também revelou ser torcedor culé desde que nasceu e contou sobre suas referências no clube.

- Em casa, toda minha família sempre foi Barça. Eu sempre notei Iniesta e agora Frenkie De Jong.