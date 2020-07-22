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futebol

Pedri se apresenta no Barcelona e quer fazer parte do elenco principal

Jovem de 17 anos mostra personalidade em seu primeiro contato com a camisa blaugrana, diz ser torcedor desde o nascimento e se inspira em Iniesta e Frenkie De Jong...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 11:52

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 11:52

Crédito: Divulgação/Las Palmas
Pedri González se despediu do Las Palmas para se apresentar como novo jogador do Barcelona para a próxima temporada. O jovem de 17 anos afirmou que, apesar de ter atuado a maior parte da época como meia-atacante, pode jogar na posição que o treinador preferir. Autor de quatro gols e seis assistências com os canários, o atleta também contou sobre a pressão de vestir a camisa blaugrana.
- Primeiramente, meu objetivo é fazer a pré-temporada e tentar permanecer na primeira equipe. Sinto mais pressão, mas também é bom, pois se você joga relaxado, as coisas não dão certo. Você tem que tentar escapar da pressão.
O jovem também revelou ser torcedor culé desde que nasceu e contou sobre suas referências no clube.
- Em casa, toda minha família sempre foi Barça. Eu sempre notei Iniesta e agora Frenkie De Jong.
Pedri foi contratado pelo Barcelona quando ainda tinha 16 anos, no último verão europeu, mas jogou toda a temporada na segunda divisão espanhola. O nome do jogador já está sendo cogitado em alguns clubes da Alemanha, como o Borussia Monchengladbach e o Bayern de Munique, mas o presidente blaugrana, Bartomeu, garantiu que ele fará parte do elenco principal.

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