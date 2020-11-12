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futebol

Pedri revela boa relação com Messi e conselhos do argentino em campo

Jovem de 17 anos está há poucos meses no Barcelona, mas afirma que quer aprender ao lado do camisa 10. Pedri também revela choque ao encontrar com craque argentino...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 10:53
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Há poucos meses no Barcelona, Pedri revelou que tem recebido muitos conselhos de Lionel Messi e que o argentino é um bom capitão dentro do vestiário. Em entrevista à “Agência EFE”, o jovem de 17 anos revelou certa estranheza nos primeiros dias em contato com o craque, mas que está acostumado.
- Como acho que aconteceria com todos, (fiquei) um pouco chocado de conhecê-lo pessoalmente. Mas com o passar dos dias é uma pessoa normal, um amigo no vestiário. É bom jogar partidas e aprender nos treinos com o melhor do mundo. Sempre dá conselhos no campo, que é o que um capitão deve fazer e como o vejo, que sabe muito do que diz por tudo o que conquistou e fez pelo futebol. Tento sempre escutar o Messi e seguir aprendendo.Apesar dos 17 anos, Pedri foi elogiado por Ronald Koeman quando o holandês declarou que a joia foi o atleta que mais o surpreendeu desde sua chegada ao clube catalão. A promessa já anotou dois gols na temporada, sendo um na Liga dos Campeões e outro no Campeonato Espanhol e tem conseguido minutos em campo.

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