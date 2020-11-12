Pedri revela boa relação com Messi e conselhos do argentino em campo

Há poucos meses no Barcelona, Pedri revelou que tem recebido muitos conselhos de Lionel Messi e que o argentino é um bom capitão dentro do vestiário. Em entrevista à “Agência EFE”, o jovem de 17 anos revelou certa estranheza nos primeiros dias em contato com o craque, mas que está acostumado.

- Como acho que aconteceria com todos, (fiquei) um pouco chocado de conhecê-lo pessoalmente. Mas com o passar dos dias é uma pessoa normal, um amigo no vestiário. É bom jogar partidas e aprender nos treinos com o melhor do mundo. Sempre dá conselhos no campo, que é o que um capitão deve fazer e como o vejo, que sabe muito do que diz por tudo o que conquistou e fez pelo futebol. Tento sempre escutar o Messi e seguir aprendendo.Apesar dos 17 anos, Pedri foi elogiado por Ronald Koeman quando o holandês declarou que a joia foi o atleta que mais o surpreendeu desde sua chegada ao clube catalão. A promessa já anotou dois gols na temporada, sendo um na Liga dos Campeões e outro no Campeonato Espanhol e tem conseguido minutos em campo.