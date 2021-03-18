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futebol

Pedri revela admiração por Messi: 'Quando o vi pensei que era mentira'

Uma das maiores promessas do Barcelona, o espanhol disse que jogar ao lado do argentino é "facil"...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 08:33
Crédito: Divulgação/La Liga
Uma das maiores promessas de La Masia, Pedri revelou ter admiração por Lionel Messi. Em entrevista ao "El Club del Deportista", o meio-campista disse que quando viu o argentino pela primeira vez "achou que era mentira".
VEJA A TABELA DE LA LIGA - No primeiro dia que vi Messi pensei que era mentira. Foi um impacto enorme estar ao lado dele. Antes o via na televisão e nos videogames… quase não acreditava.Pedri também assumiu que é fácil jogar ao lado de um jogador do calibre do camisa 10 do Barça.
- É fácil porque quando ele recebe a bola sabemos que algo vai acontecer. Procuro dar a bola nas melhores condições. Espero ter a oportunidade de estar ao seu lado por muitos anos. Seria genial jogar com Messi e aprender muitas coisas ao seu lado.

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