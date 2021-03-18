Pedri revela admiração por Messi: 'Quando o vi pensei que era mentira'

Crédito: Divulgação/La Liga

Uma das maiores promessas de La Masia, Pedri revelou ter admiração por Lionel Messi. Em entrevista ao "El Club del Deportista", o meio-campista disse que quando viu o argentino pela primeira vez "achou que era mentira".

VEJA A TABELA DE LA LIGA - No primeiro dia que vi Messi pensei que era mentira. Foi um impacto enorme estar ao lado dele. Antes o via na televisão e nos videogames… quase não acreditava.Pedri também assumiu que é fácil jogar ao lado de um jogador do calibre do camisa 10 do Barça.