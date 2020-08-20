Pedri é apresentado no Barcelona e diz que quer aprender com Messi

Crédito: Divulgação / Barcelona

Nesta quarta-feira, o Barcelona apresentou o jovem Pedro González, conhecido como Pedri, de apenas 17 anos. O meia, que foi contrato junto aos Las Palmas ainda em 2019, se transferiu somente agora e já falou como novo jogador blaugrana. O espanhol disse que torce pela permanência de Messi.

- É um sonho desde pequeno, não pensei que isso fosse acontecer. Quero curtir e crescer com os melhores do mundo. Espero que ele (Messi) fique aqui.O jovem ainda não sabe se ficará no clube para a temporada ou se será emprestado a outro time para ganha experiência. No entanto, no que depender de Pedri, ele ficará no Camp Nou.