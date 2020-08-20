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Pedri é apresentado no Barcelona e diz que quer aprender com Messi

Jogador de 17 anos, contratado ainda em 2019, foi revelado no Las Palmas, da Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 14:51

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:51

Crédito: Divulgação / Barcelona
Nesta quarta-feira, o Barcelona apresentou o jovem Pedro González, conhecido como Pedri, de apenas 17 anos. O meia, que foi contrato junto aos Las Palmas ainda em 2019, se transferiu somente agora e já falou como novo jogador blaugrana. O espanhol disse que torce pela permanência de Messi.
- É um sonho desde pequeno, não pensei que isso fosse acontecer. Quero curtir e crescer com os melhores do mundo. Espero que ele (Messi) fique aqui.O jovem ainda não sabe se ficará no clube para a temporada ou se será emprestado a outro time para ganha experiência. No entanto, no que depender de Pedri, ele ficará no Camp Nou.
- A primeira opção é ficar aqui e desfrutar com o melhor, embora a transferência não seja uma opção que eu descarto.

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