Pedri, do Barcelona, fala da felicidade pela estreia, mesmo com o empate da Espanha: 'É o sonho de qualquer criança'

Crédito: Reprodução / Twitter Pedri

Nesta quinta-feira, a Espanha empatou com a Grécia em 1 a 1, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Aos 18 anos, o jovem Pedri, sensação do Barcelona na temporada, falou sobre ter realizado o sonho de criança, apesar do resultado não ter sido o esperado.

> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Perguntado sobre sua partida, o meio campo disse que estar feliz com a estreia, porém, preferia que o resultado fosse positivo. Sobre o jogo, Pedri disse que não conseguiu encontrar muito espaço para jogar, independente da posição que estivesse realizando.

- Jogar por esse país é o sonho de qualquer criança, mas eu preferiria que a minha estreia fosse com vitória. Não encontrei muito espaço quando entrei, nem pude partir em direção ao gol adversário, mas prejudicamos eles quando Bryan Gil pegou a bola.

O jovem Bryan Gil, emprestado pelo Sevilla ao Eibar, foi outro que fez sua estreia pela seleção. O jogador de 20 anos entrou bem e levou perigo a defesa da Grécia.