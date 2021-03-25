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Pedri, do Barcelona, fala da felicidade pela estreia, mesmo com o empate da Espanha: 'É o sonho de qualquer criança'

Ao lado de Bryan Gil, jovem de 18 anos foi um dos estreantes da noite pela seleção espanhola...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 19:43
Crédito: Reprodução / Twitter Pedri
Nesta quinta-feira, a Espanha empatou com a Grécia em 1 a 1, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Aos 18 anos, o jovem Pedri, sensação do Barcelona na temporada, falou sobre ter realizado o sonho de criança, apesar do resultado não ter sido o esperado.
> Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Perguntado sobre sua partida, o meio campo disse que estar feliz com a estreia, porém, preferia que o resultado fosse positivo. Sobre o jogo, Pedri disse que não conseguiu encontrar muito espaço para jogar, independente da posição que estivesse realizando.
- Jogar por esse país é o sonho de qualquer criança, mas eu preferiria que a minha estreia fosse com vitória. Não encontrei muito espaço quando entrei, nem pude partir em direção ao gol adversário, mas prejudicamos eles quando Bryan Gil pegou a bola.
O jovem Bryan Gil, emprestado pelo Sevilla ao Eibar, foi outro que fez sua estreia pela seleção. O jogador de 20 anos entrou bem e levou perigo a defesa da Grécia.
A Espanha volta a campo neste domingo, às 13h (horário de Brasília), contra a Geórgia, pela segunda rodada das Eliminatórias.

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