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Pedri, do Barça, agradece ao Real Madrid por não ter o contratado

Meia-atacante lembra que passou uma semana de testes na equipe merengue, mas que o disseram que não tinha nível para jogar no clube. Pedri já tem dois gols com o Barcelona...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 09:54
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O meia-atacante Pedri, do Barcelona, revelou que esteve próximo de ser contratado pelo Real Madrid. Em entrevista ao programa “El Larguero”, o jovem agradeceu ao clube merengue por não ter adquirido seu passe, pois o sonho do jogador era vestir a camisa blaugrana. O camisa 16 está em sua primeira temporada com a equipe culé.
- Estive uma semana de testes em Madri. Me disseram que eu não tinha nível. Eles me levaram a um escritório e me contaram. Dou graças a Deus, porque agora estou no time que sempre quis estar.Aos 17 anos, Pedri também contou a alegria de trabalhar com Lionel Messi no dia a dia e afirma se sentir um privilegiado.
- Não se acostuma ver as jogadas que Messi faz. Todas te surpreendem. Poder aprender delas é um luxo. Ver o que ele faz… Faz o que quer e quando quer. Jogar com Messi é um prêmio que a vida me deu.
O jovem vindo do Las Palmas tem tido participação importante na equipe de Ronald Koeman, apesar de não ser titular absoluto. Com contrato até 2022, o meia-atacante já participou de 10 partidas com a camisa do Barça e já anotou dois gols, sendo um na Liga dos Campeões e outro pelo Campeonato Espanhol.

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