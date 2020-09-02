Pedreiras, Liberta e série visitante: o que espera o São Paulo em setembro

Crédito: Fernando Diniz conseguiu fazer o São Paulo reagir: vai manter? Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá uma maratona de jogos difíceis em setembro, a começar pelo duelo com o Atlético-MG, às 20h de quinta-feira, no Mineirão. Se vencer e o Internacional tropeçar no Palmeiras na noite anterior, a equipe de Fernando Diniz vai abrir sua série de jogos no mês assumindo a liderança do Brasileirão - neste momento, é vice-líder com dois pontos a menos que o Colorado.

Dos oito jogos do São Paulo em setembro, só três serão como mandante. Depois de enfrentar o Galo, o time joga em sequência contra Fluminense e Red Bull Bragantino no Morumbi. O jogo seguinte é contra o Santos, na Vila Belmiro, e depois vem o último compromisso em casa no mês: contra o River Plate, dia 17, pela Libertadores.Passado o duelo com os argentinos, vem uma série de três partidas longe de casa: dia 22, contra a LDU, no Equador; dia 26, contra o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileiro; e dia 30, contra o River novamente, na Argentina.

O Grupo D da Libertadores está totalmente equilibrado. River, São Paulo, LDU e Binacional disputaram duas partidas e somaram três pontos cada.

O Tricolor vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, sendo a última em um clássico contra o Corinthians, e tenta manter a confiança nesta série de pedreiras que virá pela frente.

Veja a maratona do São Paulo em setembro:

3/9 - 20h - Atlético-MG x São PauloBrasileirão - Mineirão

6/9 - 16h - São Paulo x FluminenseBrasileirão - Morumbi

9/9 - 19h15 - São Paulo x Red Bull BragantinoBrasileirão - Morumbi

12/9 - 19h - Santos x São PauloBrasileirão - Vila Belmiro

17/9 - 19h - São Paulo x River PlateLibertadores - Morumbi

22/9 - 21h30 - LDU x São PauloLibertadores - Casa Blanca

27/9 - A definir - Internacional x São PauloBrasileirão - Beira-Rio