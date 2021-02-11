Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Peças para meio-campo e ataque do Náutico estão próximas de acerto

Alvirrubro deve acrescentar ao plantel nomes que estavam disputando a Série B na última temporada por Juventude e Guarani, respectivamente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 14:59

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 14:59

Duas das seis contratações que foram abordadas na sua apresentação como novo executivo de futebol do Náutico, Ari Barros, estão muito próximas de serem o meio-campista Marciel e o atacante Giovanny. A informação vinda do portal 'ge' dá conta de que o atleta formado nas categorias de base do Corinthians e do "cria" da base da Ponte Preta, mas que esteve na última temporada vestindo a camisa do Guarani estão em conversas bem avançadas para assinarem contrato com a equipe dos Aflitos.
Apesar de ter feito um número considerável de partidas na última temporada (34 compromissos com um tento marcado), Giovanny viveu uma reta final sendo menos acionado na equipe que era dirigida por Felipe Conceição. Logo, sua provável chegada ao Náutico também visa maior regularidade em uma equipe que jogará a Série B.
Por outro lado, Marciel é uma clara influência da chegada do novo dirigente ao clube pois o Juventude, equipe que o nome de 25 anos de idade defendeu na reta final da última temporada, foi justamente também o último trabalho de Ari Barros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados