Peças para meio-campo e ataque do Náutico estão próximas de acerto

Duas das seis contratações que foram abordadas na sua apresentação como novo executivo de futebol do Náutico, Ari Barros, estão muito próximas de serem o meio-campista Marciel e o atacante Giovanny. A informação vinda do portal 'ge' dá conta de que o atleta formado nas categorias de base do Corinthians e do "cria" da base da Ponte Preta, mas que esteve na última temporada vestindo a camisa do Guarani estão em conversas bem avançadas para assinarem contrato com a equipe dos Aflitos.

Apesar de ter feito um número considerável de partidas na última temporada (34 compromissos com um tento marcado), Giovanny viveu uma reta final sendo menos acionado na equipe que era dirigida por Felipe Conceição. Logo, sua provável chegada ao Náutico também visa maior regularidade em uma equipe que jogará a Série B.