Peça-chave do São Caetano na Copa Paulista, Paulo Matheus projeta 2022: ‘Vamos por mais na Série A2’

O trabalho realizado pelo São Caetano na Copa Paulista foi, de fato, marcante e histórico. Após longos anos de instabilidade, o clube passou por reformulação dentro e fora de campo. O resultado veio justamente na competição. Mesmo com um grupo montado às pressas e bem rejuvenescido, o Azulão chegou a semifinal do campeonato. A tendência é que esse bom trabalho tenha continuidade na próxima temporada. Afinal, o clube já em janeiro vai disputar a A2 do Campeonato Paulista visando voltar à elite do Paulistão. Um dos pontos de equilíbrio da equipe durante a Copa Paulista foi o meio-campista Paulo Matheus. Formado no Atlético-MG, o atleta foi um dos jogadores mais regulares do Azulão na competição. Ele já projeta a próxima temporada do clube do ABC Paulista.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!- A expectativa para 2022 é a melhor possível. Mudamos a forma como as pessoas estavam enxergando o São Caetano. Hoje, voltaram a respeitar essa camisa que possui uma história gigantesca. E com certeza vamos por mais na Série A2 - disse o jogador.

Paulo também analisou a campanha do Azulão na competição estadual e também falou sobre o seu desempenho.

- Eu sempre soube que poderia ajudar a equipe. Me preparei muito para esse momento e graças a Deus fui feliz e pude ajudar o Azulão. Infelizmente não pude jogar a semifinal por uma lesão. Mas saio orgulhoso da competição que fizemos. A nossa participação surpreendeu a todos. Ninguém acreditava que iríamos chegar onde chegamos. E isso tudo foi fruto de muito trabalho no dia a dia. Acreditamos, lutamos muito e por pouco não conseguimos uma vaga na série D - finalizou.