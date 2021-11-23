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Peça-chave do São Caetano na Copa Paulista, Paulo Matheus projeta 2022: ‘Vamos por mais na Série A2’

Formado no Atlético-MG, o atleta foi um dos jogadores mais regulares do Azulão na competição. Ele já fala sobre a próxima temporada após uma boa Copa Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:14

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:14

O trabalho realizado pelo São Caetano na Copa Paulista foi, de fato, marcante e histórico. Após longos anos de instabilidade, o clube passou por reformulação dentro e fora de campo. O resultado veio justamente na competição. Mesmo com um grupo montado às pressas e bem rejuvenescido, o Azulão chegou a semifinal do campeonato. A tendência é que esse bom trabalho tenha continuidade na próxima temporada. Afinal, o clube já em janeiro vai disputar a A2 do Campeonato Paulista visando voltar à elite do Paulistão. Um dos pontos de equilíbrio da equipe durante a Copa Paulista foi o meio-campista Paulo Matheus. Formado no Atlético-MG, o atleta foi um dos jogadores mais regulares do Azulão na competição. Ele já projeta a próxima temporada do clube do ABC Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!- A expectativa para 2022 é a melhor possível. Mudamos a forma como as pessoas estavam enxergando o São Caetano. Hoje, voltaram a respeitar essa camisa que possui uma história gigantesca. E com certeza vamos por mais na Série A2 - disse o jogador.
Paulo também analisou a campanha do Azulão na competição estadual e também falou sobre o seu desempenho.
- Eu sempre soube que poderia ajudar a equipe. Me preparei muito para esse momento e graças a Deus fui feliz e pude ajudar o Azulão. Infelizmente não pude jogar a semifinal por uma lesão. Mas saio orgulhoso da competição que fizemos. A nossa participação surpreendeu a todos. Ninguém acreditava que iríamos chegar onde chegamos. E isso tudo foi fruto de muito trabalho no dia a dia. Acreditamos, lutamos muito e por pouco não conseguimos uma vaga na série D - finalizou.
Crédito: PauloMatheusprojetouapróximatemporadadoSãoCaetano(Foto:Arquivopessoal

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