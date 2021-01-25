Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pé quente! Presidente do Inter vibra com vitória e fala sobre briga pelo título

Alessandro Barcellos começou a sua gestão com a quebra do tabu de três anos sem vencer o maior rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:32

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:32

Crédito: Ricardo Duarte
Alessandro Barcellos começou na presidência do Inter com o pé direito. Em seu primeiro Gre-Nal, o dirigente viu o Colorado quebrar um tabu de três anos e de quebra ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Mesmo com toda a alegria pelo resultado obtido e a ‘folga’ na ponta da tabela, o comandante prefere não se empolgar e reforça o pedido interno de ‘pés no chão’ nas rodadas finais.
‘A euforia termina logo após a comemoração da vitória. Precisamos ter muito foco, muita responsabilidade. Estamos acompanhando uma oscilação grande das equipes neste campeonato. Temos que tratar isso com responsabilidade. Claro que nos sentimos candidatos pelo crescimento do grupo no momento certo, o Abel, todos que entraram hoje (ontem), entraram bem. É um grupo que merece nosso reconhecimento’, disse à rádio Guaíba.
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
Com a semana livre, o Internacional volta a campo apenas no fim de semana, quando recebe o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados