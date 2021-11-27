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Paz e melhora no Morumbi: os objetivos do São Paulo contra o Sport

Vitória dará mais tranquilidade ao clube do Morumbi na luta contra o rebaixamento e melhorará retrospecto como mandante nesse Campeonato Brasileiro ...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2021 às 08:00

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 08:00

O São Paulo enfrenta o Sport, neste sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro com dois objetivos: chegar aos sonhados 45 pontos e se afastar cada vez mais do rebaixamento, além de melhorar sua campanha como mandante nesse Brasileirão. Com 42 pontos e na 14ª colocação, o Tricolor espera vencer para dar mais calma e confiança ao elenco e ao técnico Rogério Ceni, que vem oscilando. Até aqui, foram nove jogos, com três vitórias, três empates e três derrotas, conseguindo 12 dos 27 pontos possíveis.
Um triunfo pode fazer com que o Tricolor ganhe mais fôlego na briga contra o rebaixamento. Com 45 pontos, apenas o Coritiba caiu em 2009. Ou seja, a chance da degola cairá bruscamente com três rodadas a serem disputadas: Grêmio, na Arena do Grêmio, Juventude, no Morumbi e América-MG, no Independência.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoA vitória também servirá para melhorar aa campanha em casa neste Brasileirão. O São Paulo é apenas o 16º melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos em 17jogos. Até aqui, são cinco vitórias, nove empates e três derrotas. O Tricolor só tem campanha melhor como mandante do que Bahia (23), Atlético-GO (22), Sport (20) e Chapecoense (6).
Desde a chegada de Rogério Ceni, o São Paulo jogou cinco jogos no Morumbi, com duas vitórias (Corinthians e Internacional), dois empates (Ceará e Atlético-GO) e uma derrota (Flamengo).
Crédito: SãoPaulotemobjetivoscontraoSportnestesábado(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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