Paysandu vence e assume liderança na Série C; confira tudo do sábado

Crédito: Divulgação/Paysandu

O Paysandu sofreu, mas conseguiu uma importante vitória na 17ª (penúltima) rodada da Série C. Neste sábado (18), a equipe viajou até o Piauí para enfrentar o Altos e conseguiu levar os três pontos para o Pará.

Em um primeiro tempo muito muito movimentado, Robinho abriu o placar para os visitantes, mas logo em seguida, Manoel deixou tudo igual. Leandro Marlon ainda conseguiu a virada para o Altos, mas Perema conseguiu o tento de igualdade ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos da segunda etapa, Leandro Silva fez o gol da vitória da Paysandu.

Com o resultado, o Paysandu agora está com 27 pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo A da Série C.

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