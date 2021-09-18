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futebol

Paysandu vence e assume liderança na Série C; confira tudo do sábado

Papão venceu o Altos, fora de casa...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 20:50
Crédito: Divulgação/Paysandu
O Paysandu sofreu, mas conseguiu uma importante vitória na 17ª (penúltima) rodada da Série C. Neste sábado (18), a equipe viajou até o Piauí para enfrentar o Altos e conseguiu levar os três pontos para o Pará.
Em um primeiro tempo muito muito movimentado, Robinho abriu o placar para os visitantes, mas logo em seguida, Manoel deixou tudo igual. Leandro Marlon ainda conseguiu a virada para o Altos, mas Perema conseguiu o tento de igualdade ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos da segunda etapa, Leandro Silva fez o gol da vitória da Paysandu.
Com o resultado, o Paysandu agora está com 27 pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo A da Série C.
Confira todos os resultados da Série C neste sábado:
Oeste 0x1 São José Floresta 1x1 Volta Redonda Botafogo-SP 1x2 Figueirense Criciúma 3x0 Mirassol Novorizontino 1x0 Paraná

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