Payet se recusa a reduzir salários: 'Tenho compromissos financeiros'

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Dimitri Payet não quer reduzir seu salário durante a pandemia do coronavírus. O meio-campista do Olympique de Marseille rejeitou a proposta do clube de reduzir os salários de seus jogadores mais caros entre 40% e 50%.

- Todo mundo teve sua opinião sobre esse assunto. Minha posição era clara e evidente. O jogador que eu sou também é um homem de família. Como todo mundo, tenho despesas financeiras significativas a cumprir e compromissos a cumprir. Meu papel é defender meus interesses e os da minha família, mas sem pôr em risco o clube, todo mundo sabe o quanto estou perto do time - disse ao "Le Journal de l'ile de La Reunion".