Payet, do Olympique de Marselha, publica montagem com rosto de Neymar em corpo de cachorro

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O episódio envolvendo a acusação de racismo sofrida por Neymar pelo zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, está longe do fim. Após o PSG e o próprio Neymar se manifestarem nesta segunda-feira, foi a vez do meia Dimitri Payet, do clube do sul França, usar as redes sociais.

Através do Twitter, Payet, de 33 anos, publicou uma montagem da banda de rappers formada pelos artitas Sch, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda e Houari que gravaram a música "Bande Organisée" com imagens feiras no Estádio Vélodrome, a casa do Olympique de Marselha.

Na montagem, o rosto de Neymar foi colocado sobre o corpo de um cachorro, que é segurado por um dos artistas representado justamente por Álvaro González.