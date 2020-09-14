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Payet, do Olympique de Marselha, publica montagem com rosto de Neymar em corpo de cachorro

Meia do Olympique de Marselha saiu em defesa do zagueiro Álvaro González, acusado de racismo pelo brasileiro Neymar na derrota do PSG pelo Campeonato Francês...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 17:25
Crédito: Reprodução
O episódio envolvendo a acusação de racismo sofrida por Neymar pelo zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, está longe do fim. Após o PSG e o próprio Neymar se manifestarem nesta segunda-feira, foi a vez do meia Dimitri Payet, do clube do sul França, usar as redes sociais.
Através do Twitter, Payet, de 33 anos, publicou uma montagem da banda de rappers formada pelos artitas Sch, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda e Houari que gravaram a música "Bande Organisée" com imagens feiras no Estádio Vélodrome, a casa do Olympique de Marselha.
Na montagem, o rosto de Neymar foi colocado sobre o corpo de um cachorro, que é segurado por um dos artistas representado justamente por Álvaro González.
Na legenda, Payet também provocou os Ultras, torcida organizada do Paris Saint-Germain.

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