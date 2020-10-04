  • Payet abre o placar, é expulso e Lyon consegue o empate diante do Olympique de Marselha
Em jogo equilibrado, Lyon chega ao quarto empate em seis jogos.
Ambas as equipes seguem longe do líder Rennes...
LanceNet

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:11

Crédito: Empate foi ruim para os dois times que não sobem na tabela (Divulgação/Twitter do Lyon
Lyon e Olympique de Marselha se enfrentaram neste domingo, pela sexta rodada do Francês, precisando da vitória para espantar a fase de oscilação e se aproximarem dos líderes do campeonato.
Dimitri Payet abriu o placar, mas cinco minutos depois foi expulso. O Lyon aproveitou e empatou com Aouar, de pênalti, dando números finais ao confronto: 1 a 1. De herói a vilãoO Lyon começou melhor, aparecendo mais no campo de ataque do adversário, mas foi o Olympique de Marselha que abriu o placar. Florian Thauvin tocou para Dimitri Payet. O ponta, já dentro da área, bateu de direita e fez 1 a 0. Logo depois, o autor do gol fez uma falta dura em Léo Dubois, o VAR chamou o árbitro, que decidiu expulsar o jogador.
Dez minutos depois, Álvaro González, aquela acusado de racismo por Neymar, derrubou Melvin Bard dentro da área. Pênalti que Aouar bateu e deixou tudo igual. Os donos da casa cresceram e chegaram a marcar com Tinotenda Kadewere, mas o gol foi invalidado pelo árbitro de vídeo, já que o atacante estava impedido.
Pressão do LyonCom um a mais durante toda a segunda etapa, o Lyon seguiu pressionando. A finalização de Houssem Aouar, de cabeça, foi para fora, Já o chute de Melvin Bard foi defendido pelo goleiro. No último lance do jogo, Bruno Guimarães cruzou e Memphis Depay bateu, mas a bola passou perto e não encontrou a meta adversária.
TabelaO resultado deixou o Lyon com sete pontos em décimo quarto lugar. O time de Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Lucas Paquetá e companhia, vai encarar o Strasbourg, fora de casa. Já o Olympique de Marselha foi aos nove e é o décimo na tabela. A equipe vai receber o Bordeaux.

