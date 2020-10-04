Payet abre o placar, é expulso e Lyon consegue o empate diante do Olympique de Marselha

Lyon e Olympique de Marselha se enfrentaram neste domingo, pela sexta rodada do Francês, precisando da vitória para espantar a fase de oscilação e se aproximarem dos líderes do campeonato.
Dimitri Payet abriu o placar, mas cinco minutos depois foi expulso. O Lyon aproveitou e empatou com Aouar, de pênalti, dando números finais ao confronto: 1 a 1. De herói a vilãoO Lyon começou melhor, aparecendo mais no campo de ataque do adversário, mas foi o Olympique de Marselha que abriu o placar. Florian Thauvin tocou para Dimitri Payet. O ponta, já dentro da área, bateu de direita e fez 1 a 0. Logo depois, o autor do gol fez uma falta dura em Léo Dubois, o VAR chamou o árbitro, que decidiu expulsar o jogador.
Dez minutos depois, Álvaro González, aquela acusado de racismo por Neymar, derrubou Melvin Bard dentro da área. Pênalti que Aouar bateu e deixou tudo igual. Os donos da casa cresceram e chegaram a marcar com Tinotenda Kadewere, mas o gol foi invalidado pelo árbitro de vídeo, já que o atacante estava impedido.
Pressão do LyonCom um a mais durante toda a segunda etapa, o Lyon seguiu pressionando. A finalização de Houssem Aouar, de cabeça, foi para fora, Já o chute de Melvin Bard foi defendido pelo goleiro. No último lance do jogo, Bruno Guimarães cruzou e Memphis Depay bateu, mas a bola passou perto e não encontrou a meta adversária.
TabelaO resultado deixou o Lyon com sete pontos em décimo quarto lugar. O time de Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Lucas Paquetá e companhia, vai encarar o Strasbourg, fora de casa. Já o Olympique de Marselha foi aos nove e é o décimo na tabela. A equipe vai receber o Bordeaux.