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Pavón não aparece em lista do Boca na Libertadores, mas o Atlético-MG o teria em campo somente na final

O jogador, que está perto de acertar com o time mineiro, foi punido com seis jogos de suspensão, o que iniviabilizaria sua utilização antes da grande decisão, no fim do ano...
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Publicado em 

04 abr 2022 às 18:14

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:14

O atacante Cristian Pavón caminha para ser ser jogador do Atlético-MG a partir de julho. A notícia do reforço no Galo animou o torcedor alvinegro, que pensou veria o jogador de 26 anos na Libertadores, pois o ele não foi inscrito pelo Boca Juniors na competição continental, o que aceleraria sua entrada em campo pelo Galo. Entretanto, Pavón só deve ter condições de jogar a Libertadores pelo alvinegro só se o Atlético chegar na final do torneio. O atacante foi punido com seis jogos de suspensão no torneio por uma confusão envolvendo justamente o Galo, na edição de 2021 da Libertadores, quando os mineiros eliminaram o Boca.O Boca recorreu junto na Conmebol para suspender ou diminuir a pena, mas não teve o pedido acatado. O time argentino agora tentará um último recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Se Pavón tivesse sido inscrito pelo Boca, ele poderia cumprir a suspensão na fase de grupos da Libertadores. Como não está na relação do time argentino, o atacante ficaria indisponível para atuar pelo Atlético nos jogos de oitavas de final, quartas e semi caso o Galo avance.
Crédito: PavónestáacaminhodoGalo,masoreforçosóteriachancesdejogarcasootimechegueàfinaldaLibertadores-Foto:AgustinMarcarian/GettyImages

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