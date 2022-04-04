Pavón não aparece em lista do Boca na Libertadores, mas o Atlético-MG o teria em campo somente na final

O atacante Cristian Pavón caminha para ser ser jogador do Atlético-MG a partir de julho. A notícia do reforço no Galo animou o torcedor alvinegro, que pensou veria o jogador de 26 anos na Libertadores, pois o ele não foi inscrito pelo Boca Juniors na competição continental, o que aceleraria sua entrada em campo pelo Galo. Entretanto, Pavón só deve ter condições de jogar a Libertadores pelo alvinegro só se o Atlético chegar na final do torneio. O atacante foi punido com seis jogos de suspensão no torneio por uma confusão envolvendo justamente o Galo, na edição de 2021 da Libertadores, quando os mineiros eliminaram o Boca.O Boca recorreu junto na Conmebol para suspender ou diminuir a pena, mas não teve o pedido acatado. O time argentino agora tentará um último recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Se Pavón tivesse sido inscrito pelo Boca, ele poderia cumprir a suspensão na fase de grupos da Libertadores. Como não está na relação do time argentino, o atacante ficaria indisponível para atuar pelo Atlético nos jogos de oitavas de final, quartas e semi caso o Galo avance.