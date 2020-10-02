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futebol

Paulo Vitor assina por três temporadas com o Real Valladolid

Revelado pelo Vasco da Gama, jogador de 21 anos defendia o Marbella, da terceira divisão espanhola. Ele irá defender por três anos o clube em que Ronaldo Fenômeno é presidente...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:01

LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 14:01
Crédito: Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como presidente, anuncia a contratação do brasileiro Paulo Vitor por três temporadas (Site/Real Valladolid
Nesta sexta, o Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como presidente, anunciou a contratação do brasileiro Paulo Vitor por três temporadas. Revelado pelo Vasco da Gama, o atleta de 21 anos defendia o o Marbella, da terceira divisão espanhola.
Na última temporada, o atacante disputou 19 partidas e marcou três gols e chamou a atenção da direção do Valladolid, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol com dois pontos após quatro rodadas. No clube, Paulo Vitor irá encontrar outro brasileiro: Marcos Maranhão, que também atua no ataque.
Desde que chegou à Espanha, o atacante também teve experiência no Albacete, atualmente na segunda divisão do país, logo em seguida ele foi repassado para o Malerba, onde se destacou. A partir de agora, ele terá sua primeira experiência na primeira divisão, em um clube tradicional.

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