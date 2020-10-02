Paulo Vitor assina por três temporadas com o Real Valladolid

Crédito: Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como presidente, anuncia a contratação do brasileiro Paulo Vitor por três temporadas (Site/Real Valladolid

Nesta sexta, o Real Valladolid, time espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como presidente, anunciou a contratação do brasileiro Paulo Vitor por três temporadas. Revelado pelo Vasco da Gama, o atleta de 21 anos defendia o o Marbella, da terceira divisão espanhola.

Na última temporada, o atacante disputou 19 partidas e marcou três gols e chamou a atenção da direção do Valladolid, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol com dois pontos após quatro rodadas. No clube, Paulo Vitor irá encontrar outro brasileiro: Marcos Maranhão, que também atua no ataque.