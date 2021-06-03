Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulo Victor retornou ao gol do Grêmio por pedido de Tiago Nunes

Sem Brenno, o arqueiro ganhou um voto de confiança do treinador e ajudou a sua equipe diante do Brasiliense...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2021 às 16:37
Crédito: Divulgação
Na tarde desta quarta-feira, o Grêmio bateu o Brasiliense por 2 a 0 e encaminhou a sua vaga para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil.
+ Confira o ranking os jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro 2021
Apesar de estar fora de combate por conta da Covid-19, Tiago Nunes teve participação direta na escalação do time e colocou Paulo Victor em campo.
‘O Paulo Victor é um atleta do clube, tem contrato com o Grêmio e foi uma opção do Tiago pela entrada do Paulo, um jogador experiente. Foi algo que o Tiago decidiu e achou melhor pela entrada do Paulo Victor no jogo’, afirmou.
Vale lembrar, que PV ficou em baixa no Grêmio após a final da última Copa do Brasil, quando falhou no jogo contra o Palmeiras e perdeu espaço no time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados