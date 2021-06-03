Paulo Victor retornou ao gol do Grêmio por pedido de Tiago Nunes

Na tarde desta quarta-feira, o Grêmio bateu o Brasiliense por 2 a 0 e encaminhou a sua vaga para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil.
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Apesar de estar fora de combate por conta da Covid-19, Tiago Nunes teve participação direta na escalação do time e colocou Paulo Victor em campo.
‘O Paulo Victor é um atleta do clube, tem contrato com o Grêmio e foi uma opção do Tiago pela entrada do Paulo, um jogador experiente. Foi algo que o Tiago decidiu e achou melhor pela entrada do Paulo Victor no jogo’, afirmou.
Vale lembrar, que PV ficou em baixa no Grêmio após a final da última Copa do Brasil, quando falhou no jogo contra o Palmeiras e perdeu espaço no time.